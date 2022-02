Una setmana després de quedar-se amb un pam de nas tot veient com el Barça li empatava en el darrer sospir, l’Espanyol torna a tenir una altra oportunitat per sumar la primera victòria d’aquest 2022, ja que no guanya des de la darrera setmana de desembre i ha sumat només dos punts dels últims 15 en joc. Rep el Sevilla, que necessita guanyar per seguir-li el rastre al Reial Madrid, líder de Primera.

Vicente Moreno, entrenador de l’Espanyol, no podrà comptar amb els sancionats Nico Melamed i Manu Morlanes. Tots dos futbolistes van ser expulsats diumenge passat durant el derbi amb el Barcelona pel que no estaran disponibles. De la seva banda el Sevilla tindrà les baixes del lateral dret argentí Gonzalo Montiel i dels extrems Suso Fernández i Erik Lamela. A tots tres se’ls suma el neerlandès Karim Rekik, que es va lesionar el passat dijous en partit de Lliga Europa amb el Dinamo Zagreb. El tècnic, Julen Lopetegui, per tant, haurà de retocar el seu onze habitual.