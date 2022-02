La manca d’efectius. Un fet que es produeix massa durant aquesta temporada per a un Sarrià que ahir va encaixar una derrota molt dura a la pista del Màlaga (39-20). De nou, Josep Espar va comptar amb molt pocs jugadors, només 12, entre els quals, dos porters. Ahir reapareixia David Mariscal després d’alguns partits absent, però no van viatjar Nitu Pòrtulas ni Josep Ballester que sí que havien jugat els últims partits. I les forces, en aquest cas, van passar factura, i el conjunt gironí es va apagar just començar la segona meitat.

Al principi, amb l’energia fins a dalt, el Sarrià va tenir un avantatge de dos gols (2-4). Seria un miratge, tot i que fins al 8-6, quan s’havien jugat dotze minuts, els visitants van ser a dins el partit. Després, res. El Màlaga va anar ampliant la diferència per arribar a tenir un avantatge de set gols en finalitzar la primera meitat. Una diferència considerable, però no definitiva si s’aconseguien marcar alguns gols en l’inici de la segona meitat. Tanmateix, això no va passar. Més aviat va ser el contrari perquè els andalusos van fer un parcial de 5-0 en els sis primers minuts del segon temps (23-11) i aquesta diferència de 12 gols ja va ser definitiva. El Màlaga, amb un parcial de 5-0 en els últims cinc minuts, no va tenir pietat d’un Sarrià que va encaixar la derrota més dura de la temporada.