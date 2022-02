El Barça va aixecar la seva vint-i-setena Copa del Rei després d’imposar-se en la final celebrada a Granada davant el Reial Madrid (59-64). D’aquesta manera, el conjunt blaugrana, que revalida el trofeu aconseguit l’any passat i suma el quart en els últims cinc anys, ja té a tir els 28 trofeus del conjunt blanc. I tot, després de remuntar un partit que se’ls havia posat molt costa amunt al final del primer quart (19-5), amb molt baixa anotació. De la mà de Rokas Jukobaitis, amb 12 punts i amb dos 2+1 clau, i, sobretot Nikola Mirotic, amb 19 punts i escollit MVP del torneig, els Barça va reaccionar i va capgirar el marcador en la segona meitat per emportar-se el títol davant l’etern rival.

El conjunt entrenat per Sarunas Jasikevicius no ho va tenir gens fàcil perquè en el primer quart va ser escombrat, literalment, de la pista. Ho va dir el mateix entrenador lituà al final del partit, que l’equip no havia tingut «actitud al principi del partit i ens han tret de la pista». En 10 minuts només van anotar cinc punts (19-5), tres dels quals de la línia de tir lliure i van arribar a perdre de setze punts poc abans d’arribar al final del primer període (19-3). Tanmateix, l’equip «té molt caràcter i aquest any hem tret molts partits així», deia Jasikevicius, i ahir ho van tornar a fer. Van reaccionar, tímidament, en el segon quart, perquè la diferència no s’ampliés encara més. Tot i així, es van quedar amb uns discrets 18 punts al final dels vint primers minuts (29-18). De fet, aquests 18 punts és el pitjor registre anotador de la història del conjunt blaugrana.

Molt baixa anotació per part dels dos equips en arribar al descans. El Madrid s’havia sentit molt còmode sobre la pista, sobretot, en el primer període, però el Barça, de mica en mica, havia anat recuperant terreny, i aquesta tònica va continuar en el tercer quart. Els de Jasikevicius es van tornar a ficar a dins el partit, quan ja ningú s’ho pensava, i quedava tot obert per afrontar l’últim i decisiu període (46-41), amb els nervis a flor de pell de les dues aficions aplegades al Palau d’Esports de Granada.

La remuntada blaugrana es va fer real quan Calathes van posar per primer cop al seu equip per davant després d’un parcial de 0-7 en l’inici de l’últim període (46-48). I a partir d’aquí tot va anar més igualat, amb els dos equips fent defenses intenses i impedint llançar amb comoditat al rival. Va ser llavors quan va aparèixer un convidat, potser inesperat: Rokas Jokubaitis, que va anotar fins a 9 punts consecutius pel conjunt blaugrana, els últims amb dos 2+1, per fer que el seu equip es posés quatre per sobre (53-57). Després, Davis transformava dos tirs lliures més que posaven al Barça sis per davant (53-59) amb només dos minuts per davant. El Madrid, però, no es va rendir, i amb l’esperit que el caracteritza (amb una forta defensa i un tap inclòs de Tavares sobre Mirotic) va igualar el partit a 59.

S’entrava, així, amb empat a 59 en els últims segons. Deck feia falta sobre Mirotic, amb els dos equips en bonus, i el montenegrí que no fallava des de la línia de tir lliure (59-61). Semblava que Deck amb una penetració fàcil, però la pilota no va entrar, i Mirotic va tornar a anar, de nou, a la línia de tir lliure (59-63). El partit estava, pràcticament, sentenciat, tot i que els blancs ho van intentar a la desesperada amb els 20 segons que faltaven, a base de triples que no van entrar. Davis, segellava la Copa pel Barça convertint un dels dos tirs lliures (59-64) i començava la celebració culer a Granada.