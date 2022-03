«La definició és de preocupació». Així és com se sent el Figueres arran de l’allau de baixes que pateix la plantilla del primer equip des del passat mes de novembre. La desena de lesionats que acumula a cada jornada el conjunt que dirigeix Moisés Hurtado ha dut els figuerencs cap a la zona de descens a Primera Catalana. A hores d’ara, són catorzens amb 21 punts i tenen la salvació, que marca el Sants (27), a 6 -compten amb un partit menys. La derrota per la mínima en el derbi contra el Girona B (0-1) va empitjorar els números, fent que aquest 2022 només s’hagi aconseguit una victòria per contra de sis derrotes i un empat. Malgrat la mala ratxa, el club confia plenament en la continuïtat del seu tècnic perquè part de la culpa de la delicada situació que els està tocant viure s’atribueix al mal estat de la gespa de Vilatenim que fa més de 10 anys que no es canvia.

«Els jugadors estan amb en Moi i nosaltres els hem d’escoltar. També a l’afició. Crec que la sort no està aliada amb nosaltres des de fa molt temps, però no tenim cap més opció que lluitar fins al final. Es tracta de competir i intentar fer tot el que es pugui. En Moi és honrat i honest, fa el que pot», explica el president de la Unió, Narcís Bardalet. El club té constància per part de l’Ajuntament de Figueres que la gespa de l’estadi de Vilatenim es canviarà el juny vinent de cara a la temporada vinent. Mentrestant, els blanc-i-blaus hauran de bregar per aconseguir la permanència en «un camp molt dur i enormement gastat».

«Estem en una situació delicada. Els jugadors estan amb en Moisés i nosaltres els hem d’escoltar»

La majoria de les lesions han passat a casa. L’últim a caure va ser el migcampista lloretenc Dani Gómez amb una afectació al menisc i abans també s’havia afegit a la infermeria el central gironí Toni Gamell. El pitjor de tot és que «no són lesions musculars com podria ser una ruptura fibril·lar, sinó que són greus i de llarga durada». «Tenim baixes de jugadors per trencament dels lligaments creuats, menisc, fractures de costelles, luxació de colze... Cada setmana s’han de fer ressonàncies magnètiques, escàners, ecografies, intervencions... Si a la plantilla tenim 20 futbolistes, 10 estan lesionats. Quan un es recupera, se’n va un altre. I així successivament. En Moi no ha pogut fer mai la mateixa alineació en tota la temporada», lamenta Bardalet. Per postres, l’extrem Pere Espuña va veure vermella directa «rigorosa» contra el Girona B. A banda de l’esforç que van haver de fer els blanc-i-blaus amb un home menys al derbi, el de Santa Cristina d’Aro serà baixa per sanció aquest diumenge al camp de la Pobla de Mafumet (12 h).

«La sort no està aliada amb el Figueres des de fa molt temps. Lluitarem fins al final per salvar-nos»

En conseqüència, el Figueres ha hagut de recórrer als nanos del juvenil que milita a la Lliga Nacional. De moment, el tècnic Moisés Hurtado ja n’ha fet debutar 9: «Hem d’estar contents pel futbol base perquè funciona i té bona salut. Sempre tenen l’oportunitat de competir 3 juvenils, encara que tampoc ens fa gaire gràcia perquè va en detriment de la seva competició».

Malgrat tot, el conjunt figuerenc ha donat la cara als darrers partits perdent per la mínima davant rivals de la part alta de la taula com el filial blanc-i-vermell, el Manresa o l’Olot. D’ara endavant tocaran els seus rivals directes en la lluita per la permanència i a Figueres creuen els dits per aconseguir-la. «Els jugadors disponibles aguanten com poden. L’equip està animat, però veure que el teu xut acaba al pal mentre que el del rival entra a dins la porteria és fumut. Lluitarem fins al final, no hi ha res més a fer», conclou el president.