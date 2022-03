L’Olot es va deixar els tres punts ahir en la seva visita al camp del penútim classificat de Tercera RFEF, l’Ascó. Una única diana de Badia al minut 53 després d’una errada de Batalla va significar la sentència d’un partit igualat. De fet, a la primera meitat cap dels dos equips es va erigir com el dominador; i les ocasions es repartien per parts iguals. A la represa, l’Ascó va sorprendre els garrotxins amb la diana de Badia quan només havien passat vuit minuts. Albert Carbó va sacsejar la banqueta per intentar trobar la reacció. Quelcom que no va arribar i que va fer perdre el duel a terres tarragonines. Una derrota que podria fer perillar el lideratge en solitari per a l’Olot. Els olotins podrien compartir la primera posició de la classificació si avui el San Cristóbal guanya el seu duel a casa (12:00) contra el Vilafranca. I encara hauria d’estar pendent dels duels ajornats del Girona B.