El patinatge va ser la primera disciplina que omplia Fontajau el novembre passat, després de dos anys marcats per la pandèmia, amb el Catalunya Stars, i la previsió és que ho torni a fer diumenge, amb la disputa del campionat de Girona de grups de xou. Serà el moment de veure l’estrena de les noves coreografies dels principals clubs de la província, en especial les del CPA Olot (que l’any passat ho va tornar a guanyar tot) i el CPA Girona, que aspira a recuperar el tron mundial obtingut el 2019. La competició arrencarà a 2/4 de 5 de la tarda mobilitzant 300 patinadors/es en 23 grups.

«Després de dos anys marcats primer pel Glòria, que ens va obligar a traslladar el campionat a Granollers, i la pandèmia, tornem a Fontajau amb l’objectiu d’omplir i oferir un gran espectacle», explica el president del Comitè de Patinatge Artístic de Girona, Josep Badia. El 2021 la competició va arrencar directament amb el campionat de Catalunya, però enguany l’esperança és recuperar la normalitat. Encara hi ha entrades a la venda al preu de 14 euros al portal de la Fecapa a Koobin, amb la previsió que Fontajau fregui el ple, si és que no hi arriba.

La pandèmia va provocar que la temporada passada els clubs donessin continuïtat als xous que havien quedat a mitges el 2020. Per això un dels grans atractius d’aquest campionat de diumenge a Fontajau és veure els muntatges que han ideat els clubs per defensar durant els pròxims mesos. Els focus tornaran a estar posats en els grups grans i el duel esperat entre el CPA Olot i el CPA Girona. «Entre el setembre i el gener entre el Covid i alguna lesió ha sigut molt dur i hem pogut fer pocs entrenaments al complert. Per sort fa dies que hi som tot l’equip i afrontem el campionat amb il·lusió», detalla Nuri Soler, responsable tècnica del CPA Girona, que presenta Sinapsis en grups grans, un xou basat «en els milers de connexions i senyals elèctriques que viatgen pel nostre cervell».

El CPA Olot, per la seva banda, estrena aquest any xou petit i prescindeix del B en l’apartat de grans. Allà el grup de Ricard Planiol i Esther Fàbrega presentarà el disc Escalant, tota una declaració d’intencions en la seva explicació: «tots volem arribar a dalt de tot, superant cada esglaó al límit del seu esforç, però només hi haurà lloc per al millor». En grups grans l’altre competidor serà el Celrà amb Infilrats.

En grups petits hi tindran representació a Fontajau el Fornells, el Maçanet, el Breda, el Gerunda, el Cornellà, l’Olot, el Llagostera, el GEiEG, el Bescanó i el Figueres. El campionat també tindrà representació de grups júniors i de quartets.