Intentar convertir les dades, en bàsquet. Analitzar-ho tot a partir de la fredor dels números i extreure’n patrons per millorar el joc i acostar l’equip a la victòria. Aquesta és la funció de Joan Rubio dins del cos tècnic de l’Spar Girona, on ha arribat aquesta temporada, i a fe que funciona: tot va començar com una col·laboració «desinteressada i gratuïta» el curs passat coincidint precisament amb la Copa de la Reina. «La Laura (Antoja) havia estat amb mi al Mataró com a fisioterapeuta, coneixia la meva feina analítica i em va proposar donar-los un cop de mà voluntàriament. Va ser un petit granet de sorra més», recorda el tècnic, perquè precisament l’Uni es va acabar adjudicant aquell títol, eliminant l’Avenida a semifinals i tombant el València, l’amfitrió, a la final.

El sistema, a Julbe, li va agradar. «És un entrenador amb molts anys de bagatge i en continuu aprenentatge, no es vol quedar enrere en res», detalla Rubio, que a l’estiu va tancar la seva etapa com a director esportiu del Mataró per integrar-se a l’staff de l’Spar Girona. La seva feina? «fer d’entrenador analític», en les seves pròpies paraules. Més de 30 anys de carrera vinculada al bàsquet l’avalen.

Habitual als Estats Units

«No he inventat res, som un equip d’entrenadors que des de fa uns anys apliquem l’analítica al nostre bàsquet. Això ve dels Estats Units, de la NBA, del beisbol, del futbol americà. Hem millorat el nostre sistema analític amb el que l’Alfred (Julbe) i la Laura ens demanen i necessiten». Una peça clau és el matemàtic Marc Maset, l’encarregat de cuinar «des de fora de l’equip» tot el ball de números i dades. Rubio explica que «el que fem es analitzar-ho en el seu context i treure’n patrons que ens puguin anar bé per guanyar. Fem un informe previ al partit i constantment estem analitzant mètriques del nostre equip. Presentem també el rival a travès de les dades i després la Laura, que s’encarrega de l’scouting, ho introdueix al seu informe. Tot aquest sistema de treball s’assoleix aplicant el que s’anomena «estadística avançada», que genera unes mètriques a partir de les quals pensant com es poden desenvolupar els partits.

Rubio avisa de seguida que la seva figura «dona suport al tècnic, no li treu protagonisme». A partir de les dades, en la prèvia d’un partit «el que nosaltres fem és dir que si ho plantegem així, segurament passarà això, i si ho fem d’una altra manera, passarà allò. Aleshores la Laura Antoja agafa les dades i les mescla amb l’scouting. Després les jugadores reben l’informe del partit i del rival amb el vist-i-plau pels entrenadors». No s’acaba aquí la feina. Joan Rubio no para tampoc quan la pilota està en joc. «Durant el partit hem dissenyat una aplicació que ens diu si allò que està passant a la pista és el que pensàvem que passaria, per això m’estic amb el mòbil a la banqueta entrant dades per confirmar si seguim el guió previst. Si és que sí, perfecte, i si no, al descans fem canvis de tendència perquè l’Alfred és ràpid i intuïtiu i amb les dades pot canviar dinàmiques de partit». Aquest model Rubio només l’aplica a Girona, i el segueix evolucionant amb els seus altres quatre companys, dos dels quals segueixen al Mataró.

L’estadística avançada és una aplicació innovadora a la Lliga Femenina de bàsquet «perquè no hi ha més recursos». Sí que és habitual en el futbol, i apunta que a la NBA «tots els equips tenen un departament d’analítica, que et serveix també a l’hora de fitxar, per saber què necessites». No es tracta de passar-se hores i hores veient partits. Rubio extreu les dades de les estadístiques, de les que recopila en primera persona, o de les que aconsegueix a través d’empreses especialitzades, comprant-les. És més fàcil, en aquest sentit, obtenir-ne per l’Eurolliga, que n’hi ha més, que per a la Lliga Femenina Endesa, per exemple. Va més enllà de l’estadística. «Intentem convertir la dada en bàsquet. Veient els números, com que som entrenadors, amb la dada veiem quelcom que potser un altre no veuria», destaca. Les jugadores, per altra banda, estan també còmodes i encantades amb el sistema de treball, que les pot ajudar a millorar diversos aspectes del joc i conduir a guanyar partits.

D’aquella col·laboració puntual per la Copa de 2021 ja en fa un any. I l’Spar Girona es presenta de nou a València amb ganes de revalidar un títol que se li resistia fins la passada edició. Joan Rubio és un dels entrenadors de referència del bàsquet català, amb 32 anys d’experiència, i va començar el camí als Salesians de Mataró amb només 14. El seu «granet de sorr» pot tornar a ser decisiu una segona vegada a la Fonteta, on ja sap què és celebrar-hi un títol. El camí comença demà. Amb el Movistar Estudiantes perfectament analitzat.