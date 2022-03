A la final. L’Spar Girona, vigent campió, jugarà la final de la Copa de la Reina a la Fonteta després de guanyar el València (59-67) en un partit en què les gironines van patir fins al darrer quart. Un parcial de 0-7 a cinc minuts per acabar, encapçalat per Laia Flores i Magali Mendy va ser providencial per decantar la balança a favor de les vermelles. Les jugadores d’Alfred Julbe tindran avui (16.30h a Esport 3 i Teledeporte) una nova opció de revenja contra el seu etern rival, el Perfumerías Avenida, que les va eliminar fa escassament una setmana de la Final Four de l’Eurolliga.

Ni festival de triples, ni encert des de sota el cèrcol i amb un joc per moments descoordinat. Les jugadores de l’Spar Girona ho van tenir complicat per segellar el seu lloc a la final. L’equip valencià, que comptava amb les baixes de dues de les seves figures providencials sota el cèrcol, Laura Gil i Raquel Carrera, així com de l’aler Àngela Salvadores, va plantejar un partit enrocat i nebulós en què les gironines no es van sentir còmodes. El València, que havia vist com les d’Alfred Julbe fulminaven l’Estudiantes en el partit de quarts a cop de triples, van venir amb els deures fets i no van voler concedir res. Les de Rubén Burgos, conscients de les seves baixes, van impedir que les gironines fessin allò que més bé fan: córrer. La base de les taronges, Cristina Ouviña, es va posar el seu equip a l’esquena al primer quart, convertint 13 punts en poc més de set minuts. D’aquesta manera les valencianes van treure pit i van fer una declaració d’intencions: el València és molt València i el bitllet per a la final no seria gens fàcil d’aconseguir.

Les d’Alfred Julbe van contrarestar l’efecte Ouviña gràcies a la segona unitat i, en particular, gràcies a la Rookie de la WNBA, Michaela Onyenwere (11 punts) i la francesa Magali Medny (11 punts). La nord-americana, que va haver de viure l’eliminació de l’Eurolliga des de la banqueta, va sortir al partit amb ganes de reivindicar-se. Per la seva banda, Mendy, que tampoc va jugar el decisiu tercer partit de l’eliminatòria de la competició continental per una lesió a l’ull, també va sortir revolucionada (11 punts) en un matx en què al cinc inicial de les gironines li pesaven les cames i els minuts acumulats, tal com va reconèixer l’entrenador de l’Spar en declaracions després del partit: «Hi ha hagut alguna jugadora que ha notat l’esforç de divendres».

Al segon quart, l’Uni va intentar, sense èxit, distanciar-se en el marcador. Les gironines van aconseguir set punts de marge i van tenir opcions d’ampliar la distància, però el triple d’Itziar Germán (8 punts) va recol·locar a les valencianes en el partit i va provocar el cabreig d’Alfred Julbe, conscient que un final ajustat podia decantar el duel a favor de les locals.

Quan faltaven gairebé dos minuts pel final del tercer quart, les de Rubén Burgos van empatar el partit (44-44) i la vena caròtide inflamada d’Alfred Julbe era el reflex que les coses s’estaven complicant. La canària Leticia Romero va col·locar a les valencianes per davant en el marcador (46-44) i en el moment en què les gironines semblaven descarrilar va aparèixer Laia Flores. La base mataronina va encadenar dues cistelles consecutives i un triple sobre la botzina per donar serenor a la banqueta de l’Uni (48-51).

En l’inici del darrer quart les valencianes van empatar el partit (51-51) i aquest moment es va convertir en un intercanvi de cistelles que es va decantar a favor de les gironines gràcies a un parcial de 0-7 fruit d’un triple de Mendy, un tir de Gardner i una cistella de Labuckiene sota el cèrcol (53-60). La banqueta de les gironines premia les dents amb força i celebrava cada cistella amb eufòria conscient que, quan faltaven quatre minuts per acabar, la final era cada cop més a prop.

Aquesta vegada la màgia d’Ouviña (20 punts, 7 rebots i 6 assistències) no va ser suficient. La base manya va estar molt sola a causa de la bona defensa de les gironines i també per la manca d’encert de dues figures de l’equip com Rebeca Allen (5 punts) i Queralt Casas. El coixí de 7 punts obtingut per les vermelles va ser irrecuperable i, tot i l’intent d’escurçar diferències, un triple de Magali Mendy va col·locar el definitiu 59-67 al marcador. La botzina final va despertar l’eufòria entre els aficionats gironins desplaçats fins a la capital del Túria que van entonar càntics de celebració com: «Que boti, que boti, que boti la Fonteta». Les jugadores de l’Uni van agrair la gesta saludant a l’afició i agraint-los-hi el seu escalf.

La base canària, Leticia Romero, va valorar en declaracions al final del partit que el duel se’ls hi va escapar en els darrers instants: «Hem intentat aguantar, però al final se n’han anat i no hem sabut atacar bé i hem pres males decisions. El cansament crec que ha fet que perdéssim el partit en els últims minuts».

L’Spar afronta avui un repte majúscul: guanyar al Perfumerías Avenida. Les castellanes, entrenades per Roberto Íñiguez, compten amb un dia més de descans (van jugar el partit de quarts dijous) i amb una cara coneguda entre les seves files, la d’Adaora Elonu, que fins fa un any vestia de vermell. La nigeriana es va incorporar a les files de l’Avenida fa poques setmanes i és, si més no, una figura talismà en aquesta competició que ha guanyat en cinc ocasions (ella i Laia Palau són les dues jugadores en actiu amb més copes de la Reina).

Com reconeixia l’entrenador de l’Uni, Alfred Julbe, en acabar el partit, la final és ben oberta: «És la gran incògnita, l’any passat el calendari ens va beneficiar. Aquí crec que potser sí que pot marcar la diferència el fet dels minuts acumulats». Seguint el «pas a pas» entonat pel cos tècnic abans d’encarar l’eliminatòria, l’Spar Girona és a un pas d’aconseguir novament la Copa de la Reina.