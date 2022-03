L’equip infantil del GEiEG UniGirona va culminar ahir el seu pas per la mini Copa de la Reina amb una victòria davant el Baxi Ferrol (49-28) amb la qual van finalitzar la competició com a novenes després de no classificar-se el primer dia de competició. L’entrenador de l’equip, Raul Maqueda, va destacar que el torneig ha representat «una experiència única per a les jugadores, que poden veure competir a les seves referents i això és un fet motivador per a elles».