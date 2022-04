Els retorns de Militao i Isco Alarcón són les novetats en la convocatòria del Reial Madrid per a la seva visita al Sevilla, trobada en la que Carlo Ancelotti perd a Casemiro per sanció i no podrà comptar amb Ferland Mendy, Marcelo, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Eden Hazard i Luka Jovic. El conjunt blanc podria, pràcticament, sentenciar el títol de Lliga si és capaç de superar el Sevilla a domicili. Si no, la consecució pel títol estaria oberta en el que resta de temporada.