L’Espanyol se’n va anar del Wanda Metropolitano amb les mans buides i ho va fer després que Figueroa Vázquez assenyalés un penal, ratificat pel VAR, al minut 99 contra un Atlètic que va jugar els darrers minuts amb inferioritat per l’expulsió de Kondogbia

A la primera meitat cap dels dos conjunts va aconseguir obrir la llauna, tot i que l’opció més clara la va tenir l’Espanyol en un cop de cap de Cabrera. A la represa, el guió es va girar com un mitjó; els dos tècnics van haver de canviar algunes peces dels onzes per culpa de les lesions. Pels matalassers, Griezmann, Cunha i Carrasco van entrar per Vrsaljko, Lemar i Joao Félix, mentre que Vicente Moreno va substituir Aleix Vidal per Òscar Gil. Va ser precisament un dels substituts l’encarregat d’obrir la llauna; al minut 52, Carrasco va fer l’1-0 després de driblar Aleix Vidal. Amb el resultat en contra, els blanc-i-blaus no van abaixar els braços i se seguien acostant a la porteria rival. A l’equador de la segona meitat, Kondogbia va rebre la segona groga i l’Atlètic es va quedar amb deu. En el mateix llançament de falta Raúl de Tomás va batre un desafortunat Oblak.

Quan tot semblava que el partit finalitzaria amb repartiment de punts, el mateix davanter va cometre un penal molt discutit després de tocar la pilota amb la mà en l’intent de refusar una centrada de còrner. Això passava al minut 95 i el VAR va creure convenient intervenir per advertir Figueroa Vázquez. L’encarregat d’executar la pena màxima va ser Carrasco, que va signar així el seu doblet particular i va fer sumar tres punts més als de Simeone, que encaren la recta final del campionat domèstic refermant-se en la quarta posició.