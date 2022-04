Per més discreta que fos la primera part del Reial Madrid a Sevilla i que l’equip blanc marxés als vestidors amb dos gols en contra, obra de Rakitic i Lamela, la reacció al segon acte va ser evident i alhora efectiva. Fins al punt que els d’Ancelotti, que van acusar durant uns quants minuts l’esforç entre setmana fet a la Lliga de Campions, es van posar les piles i van capgirar el marcador, emportant-se els tres punts i deixant la lluita pel títol vista per sentència.

L’entrada de Rodrygo va ser un dels factors que expliquen la remuntada. El brasiler va escurçar distàncies als primers compassos de la segona meitat i si no va empatar abans el Madrid va ser perquè a Vinicius se li va anul·lar un gol per unes suposades mans. En canvi, sí que va pujar el 2-2 quan Nacho, que acabava d’entrar, va superar Bounou. Encara va tenir temps l’equip de fer el tercer, aquest ja en el temps de descompte, obra de Benzema. El 2-3 final costa de creure veient com va començar el Sevilla. Més entonat físicament i a mil revolucions, el conjunt de Lopetegui es va avançar amb un gol de Rakitic de falta i un altre de Lamela. Els andalusos, abans del descans, van reclamar l’expulsió de Camavinga, que va lesionar Martial arrel d’una forta entrada quan ja havia vist abans una targeta groga. L’àrbitre ho va passar per alt.

Amb aquest marcador, el Madrid és encara més líder. Té 75 punts, 15 més que el seu principal perseguidor, un Barça al que li queden dos partits pendents. El primer, avui contra el Cadis.