El futur del Costa Brava es podria resoldre avui mateix. I no cap a bé, precisament. Els gironins van tornar a perdre, i ja són tres les jornades consecutives que l’equip no suma cap punt. Ahir, tres gols a la segona meitat de l’Alcoià a l’estadi Palamós-Costa Brava van certificar la nova desfeta. Juanan, al minut 50, Ángel i Dani Vega en l’afegit van ser els autors de tres gols que poden fer molt mal als d’Òscar Álvarez. I és que si el Sevilla Atlètic guanya avui a les 12 del migdia contra el Betis B, enviaria els gironins a Segona RFEF. Si no, el descens hauria d’esperar una setmana més.

Des de fa temps que les coses no van bé a Palamós. Semblava que amb l’arribada del nou propietari i del llarg reguitzell de fitxatges al mercat hivernal, el Costa Brava podria respirar i sortir de les posicions de descens per jugar una temporada més a Primera RFEF. Un autèntic miratge. Al principi, els gironins semblava que els costava més perdre, de fet, no ho feien, però tampoc guanyaven. I en el futbol si no se suma de tres en tres, no es pot assolir qualsevol objectiu ambiciós. De mica en mica, que l’equip anava veient que les victòries no arribaven, van deixar d’esgarrapar punts. Ahir, l’equip va competir, però ho va fer només a la primera meitat. A la represa, els alacantins no van trigar ni cinc minuts en veure porteria quan Juanan va superar Marcos Pérez per posar el 0-1. Sense pena ni glòria va passar una segona meitat que tampoc passarà a la història Però, en els darrers minuts, i quan més pressionava el Costa Brava per aconseguir l’empat, l’Alcoià va sentenciar la victòria amb dues dianes més. Dos cops que fan molt mal per un Costa Brava que sembla que tancarà, més aviat que tard, el capítol de la seva història dedicat a Primera RFEF. Ara mateix, continuen ocupant la penúltima posició a la classificació amb 25 punts, 14 menys que un Sevilla Atlètic que si venç el Betis B avui faria consumar el descens dels gironins a Segona RFEF.