Paula Badosa debuta avui en el Mutua Madrid Open, un torneig que afronta com a màxima favorita a la victòria final. Abans d’estrenar-se amb la russa Veronika Kumerdetova, la gironina va atendre ahir als mitjans de comunicació per valorar, entre d’altres coses, com afronta ser la tenista número dos del món. «Quin problema!», deia amb un to irònic, tot recordant que «Serena Williams deia que la pressió és un privilegi i hi estic d’acord. Encara que s’ha d’aprendre a gestionar perquè en el meu cas tot ha anat molt ràpid. En pocs mesos he entrat en el top2 i ara sóc la segona del rànquing. Ho he d’assimilar poc a poc».

I continuava en aquesta mateixa línia. «No té res a veure ser la número setanta o estar en la segona posició. Ara tinc molta més pressió perquè jugo com a favorita i les rivals es poden deixar anar. És tot molt diferent. És una pressió però... Quin problema!». Afronta aquest torneig amb molts números de guanyar-lo, després que s’hagi hagut de retirar la primera cap de sèrie i número u del món. La polonesa Iga Swiatek està lesionada i no podrà jugar. «Ella estava en l’altra banda del quadre i només ens hauríem pogut trobar a la final. Si hi vull arribar encara he d’afrontar partits molt durs i tots ells els he d’encarar com si fossin finals. Tant de bo tingui el problema de ser-hi en els propers dies».