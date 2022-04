El Barça més desconegut de la temporada va encaixar ahir una perillosa derrota a Munic que el deixa sense marge de maniobra. El Bayern va superar amb claredat els de Sarunas Jasikevicius per igualar l’eliminatòria (2-2) i dur-la al cinquè partit, que es jugarà dimarts al Palau. La desfeta va ser estrepitosa d’un conjunt blaugrana que va deixar escapar l’oportunitat de segellar el bitllet per al a Final Four. També ahir, el Mònaco va dur la sèrie contra l’Olympiakòs al cinquè partit.

Segurament el d’ahir va ser el pitjor partit ofensivament parlant de l’era Jasikevicius. Amb un 9/23 de dos i un increïble 5/29 de tres, els blaugranes no van tenir el dia i al final del tercer quart només havien anotat 34 punts. Malgrat el ruix final, liderat per Abrines, no hi va haver maneres i el triomf va ser pels bavaresos.