L'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), el japonès Ai Ogura (Kalex) i l'espanyol Izan Guevara (GasGas) han pujat primera vegada al podi en la temporada 2022. Tots tres s'han proclamat campions en les seves respectives categories del Gran Premi d'Espanya de MotoGP en el circuit "Ángel Nieto" de Xerès de la Frontera. El gironí Maverick Viñales queda fora del top 10, en obtenir una 14a posició.

Al costat de "Pecco" Bagnaia han pujat al podi el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i el català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP). Quartararo és líder en la provisional del mundial, ara en solitari, amb 89 punts, set més que Espargaró i vint respecte a l'italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21). Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) és novè en la classificació amb 44 punts després d'acabar quart després de superar en l'última volta l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22).

"Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) no ha fallat en la sortida, frenant el ritme inicial de Fabio Quartararo, que l'ha anat seguint l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), mentre que Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) ha pogut esquivar el "toc" amb el seu compatriota Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que ha sortit malament.

El ritme i el control al capdavant de carrera exercit per "Pecco" Bagnaia i Fabio Quartararo s'ha tornat en una constant durant bona part d'una prova programada a 25 voltes i en la qual la gran incògnita era veure com gestionaria cada pilot el desgast dels pneumàtics -tots van triar la mateixa opció de carrera, amb el compost dur davant i l'intermedi darrere- i la pèrdua de pes pel consum de combustible.

Quan faltaven cinc voltes per acabar, Marc Márquez ha passat a l'atac i ha avançat l'australià Miller, com també ho ha fet Aleix Espargaró, però el de Repsol Honda s'ha col·lat en la tretzena corba, on ha tingut un ensurt que ha salvat amb el seu habitual mestratge, un moment que han aprofitat els dos per tornar-lo a superar, relegant Márquez a la cinquena plaça.

Després d'aquesta gran salvada de Márquez, ha tornat a l'atac. Encara que Aleix Espargaró era massa lluny, ha pogut avançar Miller en la cinquena corba i ha consolidat la quarta posició.

El japonès Ai Ogura (Kalex) ha aconseguit la seva primera victòria en el campionat del món en Moto2. Arón Canet (Kalex) ha aconseguit una merescuda segona posició en competir pocs dies després de ser intervingut quirúrgicament del braç esquerre.

El líder del mundial, l'italià Celestino Vietti (Kalex), continua primer malgrat haver finalitzat en la sisena posició, per darrere d'Augusto Fernández (Kalex) i l'alemany Marcel Schrotter (Kalex). Per la seva banda, el gironí Albert Arenas s'ha fet amb la novena posició.

Izan Guevara (GasGas) ha aconseguit la seva primera victòria en Moto3 amb un magistral avançament "per fora" en l'última corba als seus rivals i companys de podi, els espanyols Sergio García Dols (GasGas) i Jaume Masiá (KTM).

García Dols és més líder del mundial en quedar fora dels punts l'italià Dennis Foggia (Honda) -divuitè-, en sumar 103 punts en la classificació provisional, pels 82 de Dennis Foggia i els 73 d'Izan Guevara.