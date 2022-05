El Barça visita aquesta nit el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis, un duel que suposa la primera de les quatre oportunitats que té el conjunt blaugrana per classificar-se de manera matemàtica per a la propera edició de la Lliga de Campions. Allà també hi voldrà ser el conjunt andalús, flamant campió de la Copa del Rei, i que necessita la victòria per mantenir viu el somni d’acabar entre els quatre primers de la taula. Els de Xavi Hernández sumen 66 punts i en faran prou amb una victòria per ser de Champions. Els de Manuel Pellegrini, en canvi, són cinquens i han de guanyar per no separar-se del quart, un Atlètic que té tres punts més.

Es va complicar la vida el Barcelona a l’abril després de perdre contra el Cadis i el Rayo al Camp Nou (0-1) de manera consecutiva. Tot i això, la seva fortuna va ser salvar els mobles en partits mancats de bon joc, com ho són els del Llevant (2-3), Reial Societat (0-1) i Mallorca (2-1), que es van sumar a les ensopegades dels seus rivals directes. «Ara estem jugant una Lliga de cinc equips i l’hem de guanyar», deia Xavi el passat diumenge després de guanyar el Mallorca a l’estadi. Ser segon a la classificació un cop acabi el campionat permetria el Barça disputar la propera edició de la Supercopa d’Espanya. No viu un moment massa dolç l’equip, que al joc intermitent se li sumen unes quantes baixes. Gerard Piqué, amb una tendinopatia a l’adductor esquerre, està descartat i podria no jugar més aquest curs. La infermeria la completen Pedri, Nico González, Sergiño Dest i Sergi Roberto. A més, Marc-André Ter Stegen és dubte després de perdre’s l’entrenament d’ahir per una indiposició. En canvi, les bones notícies són les tornades d’Óscar Mingueza i Martin Braithwaite, que han superat el coronavirus. D’altra banda, Ansu Fati segurament tornarà a disposar de minuts després de reaparèixer diumenge. De la seva banda el Betis només té la baixa confirmada del lateral dret Héctor Bellerín.