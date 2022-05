El Bàsquet Girona ha patit una dura derrota aquest migdia a la pista del Melilla (92-68), en un partit on no ha jugat Marc Gasol que arrossega unes molèsties al bessó dret. Una victòria hagués assegurat el factor pista en la primera eliminatòria del play-off al conjunt gironí, però una mala segona meitat ha impedit sumar aquest triomf.

El bon inici (5-11) ha estat un miratge pels de Jordi Sargatal. Un parcial de 13-1 ha posat per davant al Melilla (18-12) que, a partir d'aquí, es tornaria a veure per sota en el marcador en molt poques ocasions. Només amb un parcial d'1-11 (26-27) semblava que els gironins reaccionaven, però l'encert i la poca contundència en defensa i en el rebot els ha condemnat.

Els locals han marxat amb sis punts d'avantatge al descans (43-37) després d'un triple sobre la botzina de Chapela. El pitjor, però, encara estava per venir. Un parcial de 18-4 en els primers cinc minuts i mig del tercer quart ha disparat la diferència fins als 20 punts (61-41). A partir d'aquí, el Bàsquet Girona ja no ha sabut reaccionar tot i que encara tenia 15 minuts per fer-ho. La diferència en l'últim període ha arribat a tenir un avantatge de 26 punts (75-49 o 80-54).