L’altra semifinal del «play-off» d’ascens del grup català a Segona RFEF es jugarà avui (18:05h) a Can Rosés entre el San Cristóbal i el Girona B. Els homes entrenats per Àxel Vizuete es van classificar en aquesta promoció d’ascens després d’acabar en quarta posició amb 58 punts. Els de Terrassa van finalitzar tercers amb un punts més que els blan-i-vermells. «L’equip arriba en el millor moment de la temporada. Intentarem portar el partit on volem», va dir Vizuete a la prèvia.