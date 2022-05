El ciclisme de la demarcació de Girona està de dol després que aquesta passada matinada hagi mort Toni Fité. Era un dels fundadors del Club Ciclista Bas, tenia 71 anys i va ser l'impulsor de la coneguda cursa Terra de Remences, que aquest passat cap de setmana va celebrar l'edició número 25 amb més de 2.000 participants.

Amant del ciclisme, mai va arribar a convertir-se en un esportista d'elit però sempre ha estat vinculat en un món que l'apassionava. El 1980 va convertir-se en un dels impulsors del Club Ciclista Bas, club en el qual hi continuava vinculat, formant part de la seva junta directiva durant quatre dècades. Una de les seves primeres iniciatives destacades va ser l'organització de la Xallenge de les Comarques Gironines de ciclisme, tot i que ha sigut la Marxa Terra de Remences el seu llegat més important.

La cursa va fundar-se el 1998 i mica en mica ha anat creixent fins arribar a tenir el ressò actual. Aquest 2022 i després del pertinent parèntesi per culpa de la pandèmia, la prova celebrava la seva 25a edició. Més de dos milers de participants i dos circuits, un de 100 quilòmetres i un altre de 170 van comptar una vegada més amb una notable acollida.

Al damunt d'una bicicleta, Fité va participar en un bon grapat de marxes ciclistes, com ho és la coneguda Quebrantahuesos, la prova cicloturista més important d'Espanya que se celebra a l'Aragó. També compta amb una quinzena de participacions a la Tres Nacions.

Per la seva dilatada trajectòria en el món del ciclisme, ja sigui com a participant però també com a directiu, i per l'afany d'organitzar un munt de proves a la zona de Sant Esteve d'en Bas o a la Garrotxa, Fité va ser reconegut el 2018 amb una Medalla de l'Esport. Uns premis que reconeixen als majors de 60 anys que han passat bona part de la seva vida dedicada a la tasca de la promoció esportiva.

"Primer vaig dir que no tenia cap títol ni tampoc cap rècord, sinó que sempre he volgut estar al darrere. Però la resposta (de la Comissió de les Medalles de l'Esport) va ser dir que cal reconèixer aquella gent que impulsa l'esport. Perquè sense totes aquestes persones no hi hauria ni campions, ni medalles ni tampoc rècords", deia Fité el 2018, quan va rebre aquest guardó.