Max Verstappen s’ha imposat amb brillantor en el 52è GP d’Espanya de Fórmula 1, el 32è consecutiu que s’ha celebrat en el Circuit de Catalunya, que s’ha disputat sota unes temperatures molt altes (36,4º a la sortida) i davant de més de 120.000 aficionats. L’holandès ha aconseguit la 24a victòria, la quarta de la temporada, precisament en el traçat en què al ja llunyà 2016 va aconseguir el seu primer triomf a la Fórmula 1.

El triomf de Verstappen, que ha arribat després d’una dramàtica carrera de Leclerc, que s’ha vist obligat a abandonar quan era líder amb solidesa, ha permès que l’holandès li donés la volta a la classificació del Mundial i s’hagi convertit en el nou líder, ara amb sis punts d’avantatge sobre el monegasc.

Red Bull ha tingut un paper decisiu en aquesta victòria, tant en l’estratègia adoptada com amb el fet que li han demanat a Checo Pérez que deixés passar en les últimes voltes el seu company d’equip. «És injust, però ho faré», ha remarcat el mexicà quan ha rebut l’ordre. Verstappen i Pérez li han donat a Red Bull el 19è doblet, el segon de la temporada després del d’Imola.

Un inici imprevisible

No ha sigut un dia plàcid per a Carlos Sainz. El madrileny, després d’una mala sortida en què ha passat de la tercera plaça a la cinquena, ha sortit a la quarta corba de la setena volta després de perdre el control del monoplaça per una ratxa de vent. Carlos ha caigut fins l’onzena plaça i després ha hagut d’avançar el primer ‘pitstop’ per canviar pneumàtics i començar una nova carrera.

Però les sorpreses no havien acabat, ja que en la següent volta ha sigut Max Verstappen, que havia conservat la segona posició a la sortida, qui ha sortit de la pista a la mateixa corba que el Ferrari de Sainz. L’holandès ha caigut fins la quarta plaça, darrere de Russell i Pérez. Amb Leclerc liderant la carrera amb autoritat, Max ha començat la difícil tasca de la remuntada. Red Bull ha deixat que l’holandès superés Pérez, i ha quedat per darrere del Mercedes, que s’ha convertit en un mur infranquejable i que els ha obligat a canviar d’estratègia.

Els problemes de Verstappen no han acabat aquí. La lluita amb George Russell ha sigut impressionant i ha acaparat gran part de l’interès de la carrera. Max, amb l’ímpetu que el caracteritza, ha intentat passar al britànic que s’ha defensat amb dents i ungles, motivant la reacció de Red Bull, que ha decidit passar de dues a tres parades.

Cop de teatre

Els problemes de Sainz i Verstappen han sigut el preludi de la tempesta que amenaçava a Ferrari, ja que una fallada en la unitat de potència ha obligat a abandonar Charles Leclerc quan liderava la carrera amb solvència. El monegasc, víctima del primer problema de fiabilitat de la temporada en el seu cotxe, ha sumat el primer zero i ha perdut l’important avantatge que tenia al capdavant del campionat.

La lluita per la victòria, amb Leclerc fora, s’ha centrat en la baralla entre Pérez, Russell i Verstappen, marcada per l’estratègia de les parades a boxs. Red Bull mira de sorprendre Mercedes passant a una tàctica de tres ‘pitstops’, mentre que després de completar totes dues parades Pérez i Russell l’holandès s’alça amb el liderat. La carrera, sota unes condicions climatològiques molt grans, amb una gran degradació, estava molt oberta.

Nou error d’Alpine

Per darrere la lluita entre Bottas, Sainz i Hamilton, que ha estat a punt d’abandonar a la primera volta amb una topada amb Kevin Magnussen, també era molt emocionant per la quarta plaça. Tant Lewis com Russell han ratificat en carrera que Mercedes ha fet un important pas cap endavant a Barcelona, una gesta que ara han de ratificar la setmana vinent a Mònaco. La quarta plaça ha sigut al final per a Carlos Sainz, que després de veure com l’avançava Hamilton, ha pogut recuperar la plaça perquè Hamilton ha tingut un problema mecànic a les últimes voltes i s’ha vist obligat a afluixar.

Fernando Alonso, finalment, segueix sense sort aquest 2022 i deixa la impressió que ha sumat molts punts menys dels que mereixia. Aquest diumenge s’ha vist obligat a sortir l’últim –es va classificar el 17è– després d’una decisió tàctica de l’equip que ha optat per estrenar una nova unitat de potència. La sortida de l’asturià ha sigut espectacular i ràpidament ha rodat entre els deu primers i, malgrat un nou error de l’equip Alpine a l’últim ‘pitstop’, ha acabat novè.