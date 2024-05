El Bàsquet Girona celebra la permanència amb una victòria de prestigi (92-96)

La derrota del Granada contra el Madrid i, el fet de confirmar la permanència, ha augmentat la tensió competitiva del Bàsquet Girona. Curiosament, el Girona FC va donar un cop de mà en l'obtenció del títol de lliga al Madrid i, el Madrid li ha tornat el cop mà vencent al Granada, assegurant matemàticament la salvació pel club gironí.

Cert que la baixa d'Yves Pons ha sigut molt sensible per l'equip, és un dels homes de més confiança de Fotis Katsikaris, però la realitat és que els gironins han sortit a gaudir del partit i, a buscar la dotzena victòria des de la primera jugada.

El Baskonia, emocionat per la retirada del dorsal de la llegenda Thiago Splitter, s'ha vist sorprès per la intensitat gironina. Des de la lluita del rebot ofensiu, la defensa coral i, a més a més, l'encert des de la llarga distància (6/8 en el primer quart), el Bàsquet Girona ha dominat el primer període.

La tònica no ha canviat en la primera meitat. La lluita pel rebot continuava sent gironina. Els locals han agafat el primer rebot del partit en el segon quart. Fotis Katsikaris ha basat el pla de partit contra l'equip basc en la defensa. L'estratègia ha funcionat d'allò més bé. Des de l'home que defensava el jugador amb pilota, el qual ha recuperat diverses pilotes, fins a la doble pressió a la mitja pista, que també ha funcionat molt bé. Aquestes pèrdues i l'exigència física que ha imposat el Bàsquet Girona és el motiu pel qual han dominat els primers vint minuts.

Quan l'encert ha disminuït, la intensitat defensiva ha sigut la raó de ser. Els locals, a poc a poc han anat entrant en el partit i, amb accions de talent individual han anat reduint la diferència en el marcador, però un parcial de 6 a 0, una esmaixada contundent de Khem Birch i, un tir lliure i un triple de Gabe York ha sigut suficient per tornar a la diferència de més de deu punts en el marcador.

Markus Howard, un dels candidats a l'MVP de la temporada, ha fet veure que ningú el defensava, anotant 18 punts en gairebé 12 minuts, però Chris Chiozza (5 punts i 4 assistències) ha sigut l'autor de la retallada en l'avantatge gironí. El base nord-americà ha sigut un punyal en atac, ballant els defensors, però sobretot, assistint als seus companys.

A la represa els dubtes han començat a florir. Una cistella tímida de Khem Birch servia per iniciar la segona part, però el conjunt dirigit per Dusko Ivanovic volia dominar a partir de la defensa, tal com estava fent el Bàsquet Girona. El Baskonia ha estat regant els dubtes del Bàsquet Girona, però en contra dels costums d'aquesta temporada, l'equip gironí ha continuat valent i ferm en les seves idees. Els locals han anat collant els gironins i, amb una falta xiulada com antiesportiva a Sergi Martínez, l'equip blaugrana ha anat reduint l'avantatge.

El partit ha tingut dos noms, Mindaugas Susinkas (23 punts i 8 rebots) i Khem Birch (21 punts i 14 rebots). La lluita en el rebot d'ambdós jugadors ha sigut vital perquè l'equip continués per sobre en el marcador en els moments més complicats, tot i això, no han sigut suficients per mantenir l'avantatge en el marcador. Un triple del capità del Baskonia, Sedekerskis, sumava un parcial de 8 a 0 per posar-se a només dos punts del Bàsquet Girona.

Sentir por és un sentiment personal, no tothom ho viu de la mateixa manera i, pots gestionar com et pot arribar a afectar. A poc a poc, molt a poc a poc, el Bàsquet Girona durant la temporada ha anat aprenent a viure amb aquesta por. El Baskonia, amb el triple de Sedekerskis, s'ha col·locat a només dos punts, però la por canviaria de soci. Un triple de Gabe York, una cistella de Golomán i dos punts més de Juani Marcos posaven el 76 a 85. La por potser un gran amic quan hi tens un bon tracte.

Quan només faltaven dos minuts per acabar, el duel no tenia un vencedor clar. El Bàsquet Girona ha tingut uns moments en què han faltat idees i ha pesat l'exigència física, però el rebot, aspecte que ha cuidat durant tot l'enfrontament, ha sigut imprescindible per endur-se la victòria. La por ha evolucionat en determinació per endur-se una victòria de prestigi.