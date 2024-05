L'Uni perd bous i esquelles a Salamanca i diu adéu a la temporada

No ha pogut ser. L'Uni no ha pogut fer bo l'avantatge de 12 punts aconseguit al partit d'anada i ha caigut eliminat en les semifinals del play-off de Lliga (). Les de Roberto Iñiguez han anat a remolc des del primer quart i han acabat abaixant els braços als últims minuts, sense encert ni tampoc orgull.

L’Uni va sortir concentrat, mostrant-se agressiu i intentant alentir el ritme del partit. Però les de Salamanca tenen molt recursos i amb una pressió a tota la pista van generar les primeres imprecisions de les gironines i obrien el primer petit marge en el marcador (8-4). Passat aquest primer sotrac, les de Roberto Iñiguez van treure múscul i amb un triple de Nicholson i un 2+1 de punt d’honor de Canella posaven les taules (10-10). Però més enllà d’aquesta acció, costava déu i ajuda anotar, i en canvi, les salmantines trobaven la fluidesa ofensiva amb dos triples i una cistella sobre la botzina del primer quart de Carter que feia encendre les primeres alarmes (20-10).

El Perfumerías arribava a empatar l’eliminatòria a l’inici del segon quart (22-10), però amb l’efectivitat de Bertsch l’Uni es refeia (22-16). Aleshores, en un tres i no res, tot es tornava a tórcer. Laura Gil anotava un 2+1 inversemblant per les castellanes i tot seguit un triple de Rodríguez capgirava l’eliminatòria (33-18). Les gironines, imprecises i negades des de la llarga distància, no trobaven solucions i i la diferència no deixava de créixer. Tot el contrari que un Perfumerías que jugava amb molta confiança i trobava molts tirs alliberats que no perdonava per arribar sis punts amunt en el global al descans (43-25).

A la represa, les de Roberto Iñiguez treien caràcter i es resistien a donar-se per vencudes amb una cistella al contraatac de Nicholson que obligava el tècnic local a demanar temps mort (47-31). El matx entrava en una fase d’intercanvi de cistelles que no convenia gens a les gironines perquè continuaven per darrer en l’eliminatòria (56-40). A més, feia la sensació que les castellanes tenien el control del partit i que calia un pas més per revertir el resultat. Un triple de Rodríguez donava la màxima diferència a les salmantines (61-40), però llavors respondria Bertsch amb la mateixa medicina sobre la botzina per donar un bri d’esperança a les gironines (61-43).

Quedava una última bala i s’havia d’esprémer al màxim. L’Uni ho intentava i es resistia a entregar-se dedinitivament, però la manca d’encert exterior l’anava deixant sense opcions, jugada a jugada, minut a minut. I a l’altra cistella, tot el contrari. Prince anotava cinc punts consecutius que eren pràcticament la sentència, i més davant la nul·la capacitat de produir en atac (70-46). I per si encara hi havia algun dubte, un triple de Carter desfermava definitivament la celebració al Wurzburg i certificava la gran decepció de l’Uni. L’última d’una temporada per oblidar.