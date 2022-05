L'excap comercial de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone va ser arrestat la nit del dimecres en un aeroport a l'interior de l'estat brasiler de Sao Paulo per tinença il·legal d'arma i va ser alliberat després del pagament de la fiança, segons han informat aquest dijous fons policials.

El que va ser màxim dirigent de la principal categoria de l'automobilisme al món durant quatre dècades va ser detingut quan es disposava a pujar a un avió privat a l'aeroport de Viracopos de la ciutat de Campinas, després que els agents duaners trobessin una arma al seu equipatge, en una revisió amb l'equip de raigs X.

Ecclestone, de 91 anys, va admetre ser el propietari de la pistola de calibre 32 de la marca LWSeecamp descoberta a la seva maleta, però va al·legar que no recordava que estigués al seu equipatge i que no tenia cap document que l'identifiqués com a propietari o portador d'aquesta, segons ha informat la Policia Civil de Sao Paulo, l'estat més poblat de Brasil.

L'exdirigent esportiu britànic va ser arrestat en flagrant pel delicte de tinença il·legal d'arma i va ser conduït a la Comissaria Especialitzada d'Atenció al Turista en el mateix aeroport, on va ser interrogat i va romandre pres fins que els seus representants van pagar una fiança de 6.000 reals (uns 1.200 euros).

L'excap de Fórmula 1 va afirmar que la va comprar l'arma irregularment a un mecànic de la categoria a Sao Paulo fa uns cinc anys i que la mantenia a la finca que posseeix a Amparo, municipi a l'interior de l'estat de Sao Paulo, on cultiva cafè.

Després de ser alliberat i comprometre's a anar a Brasil cada vegada que la Justícia ho determini per respondre a la respectiva investigació, Ecclestone va ser autoritzat a marxar en un vol privar amb destinació a Suïssa.

L'exdirigent visita regularment Brasil a causa del fet que des del 2012 està casat amb la brasilera Fabiana Fosi, la mare de la qual, Aparecida Schunck Flosi Palmeira, va ser segrestada el 2016 per criminals que volien que Ecclestone pagués un rescat, però la Policia Civil va aconseguir localitzar el seu parador en un municipi de l'àrea metropolitana de Sao Paulo i rescatar-la. A la seva última estada, Ecclestone va arribar a Brasil a principis de maig i va participar en diferents esdeveniments de l'automobilisme brasiler, ja que és vicepresident per a Sud-amèrica de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA)

El dirigent va comandar tots els assumptes comercials de la Fórmula 1 fins al gener de 2017 quan els drets sobre la categoria van ser adquirits per l'empresa estatunidenca Liberty Media, que el va substituir per l'anglès Ross Brawn en els assumptes esportius i pels estatunidencs Sean Bratches en els comercials.

Ex venedor d'automòbils utilitzats a Anglaterra, Ecclestone va iniciar la seva carrera a l'automobilisme a la dècada de 1950 quan va fundar un equip propi per intentar disputar la temporada de la Fórmula 1 de 1958 com a pilot d'un carro de la Connaught. Com que no va aconseguir la classificació, va preferir actuar com a empresari i va assumir com a representant del pilot austríac Jochen Rindt i com a soci de l'equip B de l'escuderia Lotus a Fórmula 1.