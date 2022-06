En una entrevista concedida al canal ESPN, el migcampista del Barça Frenkie de Jong ha ofert el seu punt de vista sobre el seu futur immediat, envoltat d’un munt d’interrogants després que diverses informacions el situïn lluny del Camp Nou a partir de la temporada vinent. El neerlandès ha deixat clar que la seva intenció, ara per ara, és la de quedar-se i no pas fer les maletes. «Que què vull? El que jo vull és quedar-me al Barça. Ja ho he dit en d’altres ocasions. Perquè aquest és el club dels meus somnis des que era petit. Sí que he sentit els rumors sobre el Manchester United, però si hi hagués quelcom concret ja se m’hauria informat. Ara bé, si d’altres clubs em truquen, els agafaré el telèfon. És clar. Això sempre es fa», declarava».