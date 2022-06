Carles Rofes s'ha convertit en el nou entrenador del primer equip del Sol Gironès Bisbal que competeix a la Lliga EBA. D'aquesta manera, agafa el relleu de Cesc Senpau, qui havia ocupat fins ara la banqueta bisbalenca en els seus dos primers anys a la quarta categoria del bàsquet estatal.

Rofes, de 41 anys, prové dels Lluïsos dde Gràcia, on aquest any ha estat l'entrenador del primer equip masculí a Copa Catalunya. De totes maneres, no es desvincularà del tot del club gracienc perquè continuarà fent la seva tasca dins la junta directiva del club.

«Estic molt il·lusionat per l'oportunitat i agraït per la confiança que s'ha dipositat en mi. Arribo amb moltes ganes d'ajudar i conscient del repte enorme de seguir fent créixer l'equip després de dues temporades on s'ha deixat el llistó molt alt», afirma Rofes.