14:59

El Girona s'ha plantat a la final del play-off per tercer any consecutiu. Aquest cop, però, la situació és diferent per als de Míchel Sánchez. I és que els gironins hi han arribat com a sisè classificat, han eliminat l'Eibar remuntant a Ipurua i decidiran el seu futur a domicili davant el Tenerife. El penúltim esforç per convertir el somni en realitat tindrà lloc aquesta nit a Montilivi en el partit d'anada contra els tinerfenys (21 h).