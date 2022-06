Marc Gasol havia estat dubte fins a última hora, però finalment el pivot va poder disputar la final d'ascens a la lliga ACB. La seva presència era clau per tot allò que aporta dins i fora de la pista. Acabat el partit i amb l'ascens al sac, diferents companys han elogiat la tasca del company d'equip i president del club.

Albert Sàbat, amic intím i company d'equip ha donat a Gasol tot el mèrit de l'ascens i el projecte engegat a la ciutat.

L'ASCENS

"Ja no hi ha més paraules, és admiració total. Donar-li les gràcies per tot el que ha fet. Sense ell no estaríem aquí. Gràcies a ell el Girona torna a ser a l’ACB".

LA IMPLICACIÓ EN EL PROJECTE

"Tots estàvem molt implicats en el projecte. Al ser d'aquí ho sentia d'una manera molt especial".

EL FUTUR

"No tenia res pensat. A partir de demà veurem a veure què faig".

FONTAJAU

"Ha sigut espectacular. Aquest final de temporada hem aconseguit omplir Fontajau. Ens han ajudat moltÍssim".

També ha tingut paraules d'agraïment a la celebració cap a Gasol el pivot Jaume Sorolla. El tortosí també va parlar sobre el rival a la final.

LA IMPORTÀNCIA DE GASOL

"La confiança que ell dona quan està a la pista i a la banqueta. Ha sumat des del primer minut".

EL RIVAL

"L'Estudiantes és un gran equip. Ens ha lluitat fins al final".