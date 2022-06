L’operació contra una organització que es dedicava presumptament a arreglar partits a l’àmbit de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga Nacional de Gibraltar per lucrar-se amb les apostes esportives va finalitzar ahir amb vint-i-un detinguts. Segons va informar la Policia Nacional, els detinguts, als quals se sumen sis investigats més i entre els quals hi ha futbolistes de Segona i Tercera RFEF, podrien haver estafat més de 500.000 euros.

Després d’aquesta operació conjunta amb l’Interpol i l’Europol, la Policia dóna per desarticulada aquesta organització amb ramificacions a Cadis, Badajoz, Sevilla i Almeria, als membres de les quals se’ls acusa de pertinença a organització criminal, corrupció entre particulars en l’àmbit esportiu i estafa als operadors de joc. L’organització estava composta per dos «líders» -dos homes vinculats al món del futbol professional- i, entre d’altres, futbolistes que s’aprofitaven de la seva professió per facilitar informació privilegiada.

També en formaven part «aconseguidors» que aportaven identitats per operar en el joc per internet i «mules» que acudien presencialment a diferents salons de joc per tancar les apostes esportives prefixades i cobrar els premis obtinguts.

Va ser detectada el maig de 2021 a causa del comportament irregular al mercat d’apostes en un partit de futbol de Tercera Divisió, però la seva existència és anterior a aquesta data.