El Garatge Plana Girona ha encetat el capítol de fitxatges, després d’encadenar renovacions decidit a mantenir el gruix d’aquest últim curs en la que serà la seva setena temporada consecutiva a l’OK Lliga. La primera cara nova és la d’Àlex Cantero, natural de Palafolls i de 29 anys, que prové de l’Igualada, equip amb el qual aquest darrer any ha marcat 10 gols. Forjat a la base de clubs com el Malgrat, Blanes, Tordera i també el GEiEG, de ben jove, amb només 17 anys, va debutar a la màxima categoria de l’hoquei estatal. Ho va fer amb el Blanes, a tocar de casa, i avanç d’aventurar-se a França i Extremadura, per competir amb el Ploufragan i el Burguillos, respectivament. Va tornar al Blanes i en un any va fer 52 gols, el rècord històric a l’OK Plata. Després, tres equips més: Tordera, Mataró i Igualada.

Fins ara, el club ha renovat Pau Fernández, Jaume Llaverola, Litus Sánchez, Moi Aguirre, Marc Vázquez i Àlex Grau. A part d’anunciar les baixes de Raúl Pelicano, Hugo Laguna i Gere Rovira.