Els abonaments per veure el debut del Bàsquet Girona a l'ACB a Fontajau s'han esgotat en menys de 24 hores. A primera hora de la tarda, just l'endemà d'haver-se obert la campanya per al públic en general, el club ha anunciat que ja no disposa de més seients. En total, entre les renovacions i les noves altes el Bàsquet Girona té 3.887 abonats, i el pavelló disposa d'una capacitat per a 5.040 espectadors. Un cop s'han exhaurit totes aquestes localitats del pavelló, el club ha activat una llista d'espera en cas que se n'alliberin. L'inscripció a la llista d'espera s'ha de dur a terme enviant un correu electrònic a abonats@basquetgirona.com.

El club també informa que es disposarà d'entrades de partit que es posaran a la venta un cop es sàpiga el calendari d'enfrontaments a finals d'aquest mes. El Bàsquet Girona havia posat a la venda abonaments per a totes les zones del pavelló excepte la grada extensible. 📌 El #BàsquetGirona anuncia el 𝒔𝒐𝒍𝒅 𝒐𝒖𝒕 a Fontajau! 😳😎



Si t'has quedat sense localitat, envia un correu a abonats@basquetgirona.com i et posarem en llista d'espera