El nou jugador del Barça, Franck Kessié, va tenir la seva presentació particular ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’ivorià va explicar que el seu "somni és fer una carrera com la de Yaya Toure", un futbolista que també va jugar en el conjunt blaugrana i amb qui va compartir vestidor en la selecció de Costa d'Ivori. "Tinc ganes de demostrar les coses que sóc capaç de fer i de conèixer els meus companys i el cos tècnic. Tinc moltes ganes de començar a entrenar", va assegurar el migcampista en la roda de premsa de presentació. Quan li van preguntar per la posició en la que se sent més còmode, Kessie ho va deixar tot en mans de Xavi Hernández: "La meva posició en el camp la decidirà l'entrenador. M'és igual jugar de pivot, a la dreta o a l’esquerra".

Kessié, que arriba lliure procedent del Milan, ha signat fins el 2026 amb el Barça i té una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. A més, encara no s'ha desvetllat quin serà el seu dorsal. El president Joan Laporta només va tenir elogis per al futbolista. "“És un jugador amb il·lusió”. Tanmateix, també vareferir-se a altres temes d’actualitat. De la possible sortida de Frenkie De Jong va assegurar que el club no ha posat a la venda el neerlandès. En la roda de premsa també hi havia el director de l'àrea de futbol, Mateu Alemany, i es va referit a la renovació de Gavi: "Aquesta situació se solucionarà al cent per cent". I va afegir: "En les qüestions fonamentals està solucionat. Gavi no té 18 anys (els fa el 5 d’agost) i això fa que encara no se li pugui fer un contracte superior als tres anys de durada".