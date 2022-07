En el documental The Real Mo Farah el campió olímpic ha revelat que va néixer a Somàlia, amb el nom de Hussein Abdi Kahin, i que va arribar a Gran Bretanya amb 9 anys víctima del tràfic de persones, separat de la seva mare després que el pare morís a la guerra civil. L’atleta britànic també relata com va patir l’esclavitud en arribar a Anglaterra fins trobar en l’esport l’única via d’escapament. Farah va anunciar la setmana passada la seva retirada.