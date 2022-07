«Estava desmotivada; els meus objectius vitals no passaven per l'esport»

Laura Bechdejú es retira de la gimnàstica artística amb 22 anys, només dotze mesos després de participar als Jocs Olímpics de Tòquio. L’esportista del Salt Gimnàstic Club va anunciar aquesta decisió a les seves xarxes socials la setmana passada, tot i que «ho venia meditant des que es van acabar els Jocs Olímpics, quan la van haver d’operar del peu».

Bechdejú explica que pren aquesta decisió per motius personals i anímics després de tota una vida dedicant-se a l’esport: «Va ser un llarg procés, no ho vaig fer d’un dia per un altre. Simplement no em sentia còmode treballant. Els meus objectius vitals no passaven per l’esport i gaudia més veient les noies entrenar. A més, aquesta desmotivació em generava inseguretat i tenia por de fer coses que portava molt temps fent. No em volia fer mal», explica la gimnasta.

La trajectòria esportiva de l’esportista de Celrà és llarga i abundant. Es va incorporar a l’equip de treball del CAR de Madrid (Centre d’Alt Rendiment Esportiu) el setembre del 2015 i aquell mateix any va debutar amb la Selecció espanyola júnior. A partir de llavors va participar en nombroses Copes del Món, Campionats d’Europa i Campionats del Món. A més, el colofó de l’èxit li va arribar a l’estiu passat quan va participar als Jocs Olímpics celebrats a Tòquio, sent la primera gimnasta, juntament amb Marina González, que representava el Salt Gimnàstic Club en una cita olímpica. En aquella edició, la selecció espanyola va signar una dotzena posició amb una puntuació de 157.128. D’aquesta marca, Laura Bechdejú va tancar la prova amb 51.199 punts. Tota una fita per l’esport gironí.

«Ara m’agradaria impulsar els esports minoritaris i fer que la gent s’assabenti dels esdeveniments relacionats amb la gimnàstica» Laura Bechdejú - Exgimnasta artística

Ara Bechdejú assegura que vol deixar via lliure a altres gimnastes i centrar-se en els estudis de Producció Audiovisual i Espectacles amb el somni de dedicar-se, en un futur, a organitzar competicions: «M’agradaria impulsar i donar visibilitat als esports minoritaris. Vull que la població s’assabenti dels esdeveniments que s’organitzen de gimnàstica artística. Tinc ganes de provar coses noves i també d’equivocar-me», assegura.

«Ens va sobtar perquè estava passant pels millors moments de la seva carrera. Ens sap greu que ho deixi, però estem contens perquè ella ha trobat el seu camí» Montse Hugas - Directora artística del Salt GC

Montse Hugas, directora tècnica del Salt Gimnàstic Club, assegura que la decisió de Bechdejú els va sobtar: «Estava vivint els millors temps. Ens sap greu perquè perdem una peça important però també estem contents perquè ella ha pres una decisió valenta. Esperem que li vagi genial i li desitgem el millor», sentencia.