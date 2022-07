El Barça ha activat la segona palanca econòmica en la seva cursa per aixecar-se el més aviat possible. Després d’una Copa en tres anys de sequera, el club té tanta set de títols com Lewandowski, paradigma de l’esforç que s’ha fet per reforçar la davantera. Ara, com ha explicat Joan Laporta, totes les energies estan posades a apuntalar la defensa.

La directiva va anunciar el 30 de juny un acord amb Sixth Street, un fons d’inversió nord-americà amb seu a San Francisco, que injecta al club 207,5 milions d’euros per la venda del 10% dels drets televisius de la Lliga per als pròxims 25 anys. La proposta de LaLliga amb CVC implicava la cessió del mateix percentatge per més diners, 270 milions, però pel doble de temps, 50 anys. Ahir la directiva ha repetit la fórmula de Sixth Street, venent un 15% per 330 milions, com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. L’acord suposa un impacte comptable de 400 milions, ja que calcula una revaloració d’un 2% anual durant aquests 25 anys. El pacte permetria tornar a fitxar amb llibertat sense els límits que estableix LaLliga: d’aquesta manera el Barça deixarà enrere l’esquema de l’1x4 que va patir a l’estiu passat (només podria invertir un euro per cada quatre que estalviés) per passar a l’1x1, que farà molt més assequibles les inscripcions de Lewandowski i companyia. Cal recordar que l’últim informe de LaLliga situava al Barça com l’únic equip amb el marge salarial negatiu (-144 milions). Koundé continua sent el gran desitjat, però, a part del central, Chelsea i Barça també negocien per Azpilicueta i Marcos Alonso.