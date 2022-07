El Ministeri Fiscal sol·licita 5 anys de presó i 10 milions d'euros de multa per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell pels delictes de corrupció en els negocis i estafa en el fitxatge de Neymar, pel qual també demana 2 anys de presó i 10 milions més de multa per un delicte de corrupció. En canvi, exonera el també expresident de l'entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresident quan van ocórrer els fets, entenent que no va formar part activa de les negociacions. El judici oral començarà el proper 17 d'octubre, en la Secció Sisena de l'Audiència de Barcelona, i clourà el 31.