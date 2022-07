Sebastian Vettel va anunciar ahir la seva retirada de la Fórmula 1 quan acabi aquesta temporada. Ja es deia que el pilot alemany, quatre vegades campió del món, no estava a gust a Aston Martin i notava que la seva etapa a l’elit acabava.

El pilot alemany es va crear un compte d’Instagram i va publicar dos vídeos, un en anglès i un altre en alemany, anunciant que no continuarà a la Fórmula 1 en finalitzar la temporada. El curiós és que en la biografia del compte, a part de posar que ha estat campió del món quatre vegades (com fan la majoria d’esportistes amb els seus èxits) també hi apareix el lema «There is still a race to win (Encara queda una carrera per guanyar)».

En el vídeo de comiat, Sebastian Vettel agraeix a totes les persones que l’han recolzat en aquests 14 anys a la Fórmula 1, i tots els seus companys, enginyers i caps d’equip que l’han acompanyat en aquesta llarga travessia de l’automobilisme. A més, l’alemany ha anunciat que seguirà al volant en altres disciplines i que la seva millor carrera «encara ha d’arribar».

D’altra banda, va apreciar-se la cara més humana de l’alemany, explicant que vol passar més temps amb la seva família, ja que aquest esport, assegura, és «molt bonic però també molt sacrificat».