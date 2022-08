La Vuelta a España arrenca avui a Utrech, als Països Baixos. Es tracta d’una contrarellotge inaugural per equips, més llarga del normal, amb 23,3 quilòmetres a través d’amples avingudes i sense complicacions tècniques. La segona i tercera etapa també tindràn lloc en territori neerlandès, i no serà fins la quarta etapa (Vitoria-Gasteiz - Laguardia) que la tradicional prova es traslladarà a Espanya. Després recorrerà el territori peninsular fins acabar a Madrid. En total, sis etapes planes, dues amb final enlaire; set d’alta muntanya, quatre de muntanya mitjana i dues cronos, una per equips i una altra individual. Enric Mas, Mikel Landa, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Richard Carapaz o Miguel Ángel López parteixen com a preferits per guanyar la competició, segons els experts.

Nairo Quintana hi renuncia El colombià no correrà la Vuelta per «fer valer els seus motius» davant el Tribunal d’Arbitratge Esportiu després de la desqualificació del Tour per infringir la prohibició de l’ús del tramadol.