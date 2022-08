L’Espanyol rep avui el Reial Madrid a l’RCDE Stadium amb l’objectiu de donar un cop sobre la taula després d’un inici de curs irregular -empat contra el Celta (2-2) i derrota davant el Rayo (0-2)- enfront d’un rival al qual sembla haver-li pres la mesura en les últimes temporades i que arriba llançat.

En les anteriors quatre visites del conjunt blanc al feu blanc-i-blau, el balanç és de dues victòries i dues derrotes per a cada equip. Els periquitos, amb una plantilla encara per tancar, confien que un bon resultat davant els d’Ancelotti suposi un impuls anímic abans del tancament de mercat, l’1 de setembre. El Reial Madrid arriba amb el mal record de la seva última visita.

Va ser un dels pitjors partits de la passada Lliga. La derrota a la vuitena jornada de lliga i la imatge deixada a la casa de l’Espanyol (2-1), va sentenciar la idea de rotacions per a Carlo Ancelotti.

A l’espera que arribi la Lliga de Campions i s’iniciïn les rotacions massives per les quals apostarà Ancelotti, davant de l’Espanyol hi haurà continuïtat per al bloc titular. Servirà perquè comenci a carburar un nou trio de migcampistes, ja sense Casemiro.

Des del vestuari català afirmen no tenir gens de por al rival d’avui. Malgrat els grisos resultats fins ara, el bloc arriba motivat. L’entrenador Diego Martínez mantindrà la seva aposta per la intensitat i el protagonisme col·lectiu.

No obstant això, un nom propi destaca en aquest inici de curs: el migcampista Sergi Darder, acabat de renovar fins al 2026.