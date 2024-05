Baixes de darrera hora al Vila-real

El Vila-real ha desplaçat dinou jugadors per al partit d'aquest vespre (22:00) contra el Girona a Montilivi. Marcelino García Toral ha donat aquest migdia una llista de convocats on, a banda dels lesionats Pedraza, Coquelin, Foyth, Denis Suárez i Yeremi Pino, tampoc hi són Gerard Moreno i Raúl Albiol. El davanter català i veterà central arrosseguen petites molèsties i el tècnic ha decidit reservar-los en una setmana de tres partits.