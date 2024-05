La visita del Granada tancarà l’any a Montilivi

Una darrera funció. Això és el que queda per veure el millor Girona de la història a Montilivi. La cita per aquesta última actuació a l’estadi serà dissabte que ve, en principi, a les nou del vespre contra el Granada. Serà la primera part d’un cap de setmana festiu per als aficionats blanc-i-vermells, que podran celebrar el final d’una temporada deliciosa com toca. Primer dissabte al final del partit contra el Granada i, l’endemà, a la Devesa, a la Copa en una festa que organitza Estrella Damm amb concerts a càrrec dels Catarres i Les que Faltaband i el Mon DJ i la presència d’alguns jugadors de l’equip. L’entrada serà gratuïta per a tothom. Haver fet un curs de pel·lícula, bé que s’ho mereix, acabi com acabi l’equip a la taula de classificació.

Ahir en un horari infernal (22:00), l'entrada va ser notable per veure el penúltim partit de l’equip a casa. Els aficionats ho van fer valents i convençuts que valia la pena desafiar l’hora i un dia d’allò més plujós per veure en acció els grans protagonistes esportius de l’any. Tot i haver plogut unes quantes hores, a mitja tarda el cel es va aclarir i va fer que els que dubtaven per la pluja ja no tinguessin excusa. El gran rendiment de l’equip ha fet que la comunió durant tota la temporada amb l’afició hagi estat màxima. Tant és així que s’ha superat dues vegades (FC Barcelona i Reial Madrid) els catorze mil espectadors i que la barrera dels tretze mil també s’ha trencat cinc vegades (Reial Societat, Sevilla, València, Atlètic i Athletic Club).

Abans del duel contra el Granada, els de Míchel encara hauran de visitar diumenge (19:00) Mestalla per enfrontar-se al València.