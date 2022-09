Marc Márquez ha tornat i ho ha fet per quedar-se de manera definitiva. Tres mesos i dibuit dies després de la seva última cursa, el 29 de maig a Mugello, el cerverí competirà de nou en el Gran Premi de l’Aragó. Deixa enrere quatre operacions al braç i reapareixerà al circuit de Motorland, una de les pistes talismà del pilot perquè hi ha guanyat cinc vegades. «Estic molt feliç, els resultats recents han sigut positius. Un cop torni ho faré per quedar-me i competir», va dir ahir.