Enea Bastianini va ser el més ràpid ahir en un Gran Premi d’Aragó que va decidir-se a la foto finish. Només 42 centèsimes van separar la Ducati de l’italià de la d’un Pecco Bagnaia que, això sí, va aprofitar la cursa per retallar distàncies a la classificació del mundial. Amb 201 punts, només està a 10 d’atrapar el líder Francesco Quartararo, que ahir no va poder sumar ni, de fet, completar la primera volta a MotorLand. El motiu? Una topada amb Marc Márquez tot just començar.

Més de tres mesos després de la seva darrera cursa, el retorn del tro de Cervera va acabar ben d’hora. Tot i una gran sortida des de la 13a posició amb què va superar el líder del mundial, Márquez va derrapar al tercer revolt en haver de corregir la traçada per evitar xocar amb Bastianini i Aleix Espargaró, que havien tingut un ensurt amb els pneumàtics encara freds. Això va fer que un Quartararo molt enganxat a l’Honda no pogués evitar tocar-la per darrere i acabar caient. El pilot de Yamaha va posar fi, així, a una carrera on estava cridat a ser un dels protagonistes. «Mala sort», va comentar el francès. Mentrestant, l’hexacampió va seguir amb la moto tocada i una peça de la moto de Quartararo enganxada, i no va poder evitar anar-se’n cap a l’esquerra i fer anar per terra, també, el seu company d’Honda, Nakagami. Després del doble infortuni, Márquez va abandonar entre fum i perdent peces. Al seu torn, el rosinc Maverick Viñales, que va començar des de la setzena posició, va fer una carrera discreta en què va guanyar tres posicions per acabar tretzè. En Moto 2, el gironí Albert Arenas no va poder aprofitar la bona feina de dissabte (sortia des de la primera línia, segon) en caure a l’inici de la cursa. Mentrestant, Augusto Fernández va ampliar el seu liderat al mundial acabant tercer darrere Aron Canet i el guanyador Pedro Acosta. Izan Guevara també va reforçar la seva candidatura al campionat de Moto 3 amb una victòria que el va situar encara més al capdavant. Amb 125 punts encara per repartir, la Moto GP va llançada a unes curses que seran decisives en la lluita pel títol mundial. La propera prova serà d’aquí a una setmana, al circuit de Motegi del Japó.