El Cadi La Seu revalida el títol de Lliga Catalana (60-42)

El Cadi La Seu s'ha emportat la final de la 34a edició de la Lliga Nacional Catalana 2022 Femenina derrotant al Barça CBS (60-42) en un partit que s'ha disputat aquest migdia al Pavelló de Fontajau de Girona. Laura Peña (19 punts) ha sigut nomenada l'MVP del partit.

El Barça CBS ha sortit al partit amb intensitat i s'ha posat per davant amb un parcial de 0-6 que ha respost Peña des del perímetre per a marcar els primers punts en el caseller del Sedis Bàsquet (3-6). Peña, de fet, ha estat el revulsiu del Cadi dirigint el joc i amenaçant des de l'exterior per a liderar la remuntada del seu equip, que ha donat la volta a la situació (16-13) al final de la primera habitació.

Laia Peña ha seguit inspirada des del perímetre en el segon quart i ha iniciat una festa particular (14 punts al descans) amb Laura Raventós per a col·locar la màxima diferència en el marcador (26-15) obligant a Isaac Fernández a demanar temps mort. Anderson i Canella han frenat la sagnia barcelonina amb un parcial de 0-8 que ha tornat a ficar al Barça CBS en el partit a un minut del descans (27-23). López i, de nou, Anderson han culminat la remuntada (27-28). Però les vigents campiones han respost des del perímetre amb un triplazo de Júlia Soler que els ha permès col·locar-se per davant al descans (33-30).

El partit ha baixat revolucions a l'inici del tercer quart, amb algunes imprecisions i errors no forçats que han mantingut l'equidistància en tots dos equips. L'esquadra de Jordi Acero s'ha enlairat col·locant-se a 8 punts de distància (43-35) dels seus contrincants, que no trobaven solucions en atac. Malgrat això, Rueda ha sortit al rescat amb un parell de bones accions que han mantingut al Barcelona en el partit al final del tercer quart (43-39).

Les de l'Alt Urgell han entrat en l'últim periple del partit amb intensitat i han noquejat a les d'Isaac Fernández col·locant una barrera de 12 punts (51-39) a cinc minuts del final que el Barça CBS ha frenat amb un temps mort. Amb un parcial de 17-0 i un Barcelona fora de joc, el Sedis Bàsquet ha liquidat el partit i ha aconseguit revalidar el títol de Lliga Femenina per segon any consecutiu. Laura Peña (19 punts) ha estat nomenada MVP del partit.