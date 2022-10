El més important és sumar. Sobretot, tenint en compte que el temps de descans entre un partit i l’altre va ser mínim. Després d’aconseguir puntuar per primer cop aquesta temporada amb un empat dijous passat contra el Calafell (2-2), el Garatge Plana Girona va tornar de la seva visita a la pista de l’Igualada amb un altre empat (2-2). El segon consecutiu en qüestió de tres dies.

Després d’una primera part que va acabar amb la igualtat al marcador, els de Ramon Benito van anar a remolc quan l’Igualada va obrir la llauna a l’inici de la segona amb un gol de Roger Bars. Tot i el cop de moral que això podia suposar, els gironins van sobreposar-se. Alex Cantero va marcar l’empat al cap d’una estona i de seguida Borja Ramon donaria l’avantatge al marcador amb la segona diana. La remuntada, però, no va ser possible. Oriol Llenas va superar la porteria de Jaume Llaverola per posar l’empat definitiu.