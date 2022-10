El Reial Madrid va reforçar el lideratge ahir a la nit amb una victòria soferta contra el Sevilla al Santiago Bernabéu. Els de Carlo Ancelotti no van desencallar un partit molt equilibrat fins als darrers deu minuts. Lucas Vázquez, que havia entrat de refresc, va desfer l’empat en un contraatac rapidíssim comandat per Vinicius. Un parell de minuts més tard, Fede Valverde sentenciava amb un cacau inapel·lable des de fora l’àrea contra el qual Bouno no va poder fer res per evitar que entrés.