No va haver-hi sorpresa en l’última jornada del Ral·li Catalunya. Sebastien Ogier va mantenir la calma i el liderat, guanyant així, per quarta vegada, aquesta prova mítica del campionat del món, l’antic Costa Brava.

El francès va posar-se primer en el cinquè tram, i, amb l’experiència i seguretat de tenir vuit títols mundials a l’esquena, no li va tremolar el pols al llarg del cap de setmana per aconseguir la seva primera victòria amb Benjamin Veillas com a copilot, que ja és la 55a de la seva carrera. Ogier va acabar imposant-se amb 16 segons d’avantatge davant el Hyundai de Neuville i 34 amb Kalle Rovanperä, que venia de proclamar-se campió del món de ral·lis. Ni Tänak, quart, ni Sordo, cinquè, tampoc van fer ombra a un Toyota molt dominador.

Amb els punts aconseguits, a més, la marca japonesa també va celebrar el títol del mundial de constructors a falta, encara, de l’última prova del campionat, que es farà al Japó, entre el 10 i el 13 de setembre.

El 2023, sense Ral·li

El Ral·li de Catalunya és tot un històric del campionat del món. Porta disputant-se des de 1991, però l’any que ve sembla complicat que els grans pilots que han competit a la Costa Daurada tornin a fer-ho. Aquesta era l’última edició de la prova prevista en el contracte i, de cara al 2023, un Ral·li d’Europa Central ocupa el seu lloc. Des de RACC s’afirma que hi ha negociacions i, ara mateix, es contemplarien dos possibles escenaris. D’una banda, seguir com a prova puntuable la temporada que ve, cosa complicada perquè l’organització vol donar entrada a nous ral·lis; i de l’altra mirar de ser-hi present el 2024. L’experimentat pilot Dani Sordo va lamentar aquesta situació: «És dur pensar que aquest pugui ser el meu últim Catalunya. És un pena que el ral·li no hi sigui el 2023 perquè és tot un clàssic. Tindran les seves raons, tant de bo torni».