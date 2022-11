Gerard Piqué era un jugador marginal al camp amb aquesta etiqueta de cinquè central, sisè si s’hi inclou Marcos Alonso, en qui ha confiat Xavi per ocupar aquest rol a l’eix de la defensa. Marginal al camp, malgrat la seva condició de ser el jugador més ben pagat de la plantilla, per la qual cosa la seva marxa suposa un gran alleujament en el ‘fair play’. Baixa la tensió econòmica de tal manera que es planteja aprofitar el mercat hivernal per emprendre més fitxatges. Per exemple, el d’un central.

Iñigo Martínez, el defensa de l’Athletic, compleix totes les condicions que demana Xavi per enfortir l’estructura del Barça. La idea era executar aquesta operació a l’estiu del 2023 aprofitant que acabava el seu contracte amb el club basc. Però la inesperada marxa de Piqué obre un escenari nou perquè allibera el ‘fair play’ necessari per incorporar un altre central. «Està molt disposat a ajudar el club», ha reconegut el president Joan Laporta en la seva breu compareixença pública, i davant els mitjans oficials del club, per valorar la sortida d’un dels capitans de la plantilla. Piqué anuncia per sorpresa que deixa el Barça immediatament Ara Xavi es queda amb quatre especialistes en aquesta demarcació: Koundé, Araujo, Eric Garcia i Christensen. Però cap, per exemple, és esquerrà com Iñigo Martínez, internacional a l’Espanya de Luis Enrique, seriós candidat a entrar en la llista definitiva del Mundial. El defensa basc ha recuperat l’estabilitat a l’equip encadenant vuit partits consecutius de Lliga com a titular després que no va poder arrencar bé la temporada a causa d’unes molèsties al tendó rotular del genoll esquerre que el van tenir de baixa en les tres primeres jornades de Lliga, i va ser suplent en el duel contra l’Espanyol.