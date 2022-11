Enfrontar-se a un dels millors equips d’Europa com el Barça és sinònim en, la major part de les vegades, de derrota per un equip humil que acaba de pujar de categoria com el Girona. Però l’espectacular progressió dels d’Aíto en les últimes jornades obre una escletxa per a l’esperança que fa només dues setmanes no hi era.

El solvent triomf a Fontajau contra el Múrcia, arribant a la rodona xifra de 100 punts, va esvair definitivament els nervis propiciats per les primeres derrotes, i ara els Bàsquet Girona pot afrontar el repte majúscul d’avui amb més tranquil·litat. Per si el desafiament encara no fos prou estimulant, Marc Gasol i Pierre Oriola, que podria debutar avui amb l’elàstica gironina -com va reconèixer Aíto García Reneses en la roda de premsa prèvia-, tornaran a trepitjar el parquet del Palau i a jugar davant l’afició que els ha vist créixer, en el cas del de Sant Boi especialment. El Girona es trobarà amb un Barça que en les últimes setmanes ha deixat enrere els dubtes generats per les derrotes en la Supercopa i els primers partits d’ACB i Eurolliga, i ara està en el millor moment, no només d’aquesta temporada sinó des de la primavera. Els de Jasikevicius van tombar aquest divendres al Palau el fins fa dos dies invicte Fenerbahce a l’Eurolliga per un ajustat 81 a 80, tot i que els blaugranes van arribar a tenir setze punts d’avantatge al tercer quart. Precisament, una de les esperances pel Bàsquet Girona, a més de mantenir el nivell demostrat en els últims compromisos, és que el conjunt culer noti el desgast de la competició europea i reguli energies pensant en el proper enfrontament d’Eurolliga contra l’Anadolu Efes, el vigent campió. Per competir fins a l’últim període, el Girona haurà de limitar el nombre de pilotes perdudes i vigilar el llançament exterior del Barça, un dels punts forts de l’equip de la ciutat comtal, amb més d’un 41% d’encert. Sense Mirotic, encara de baixa, la gran amenaça dels blaugranes és l’argentí Laprovittola, que ve d’anotar 26 punts divendres contra els turcs. A més, Jasikevicius ja podrà comptar amb el canoner Kyle Kuric, recuperat d’un traumatisme craneoencefàlic.