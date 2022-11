Espanya aposta pels clàssics

Els clàssics de Luis Enrique lluitaran per Espanya al Mundial. Cap sorpresa radical va aparèixer a la llista dels 26 jugadors que viatjaran a Qatar dins de l’amplíssim grup de futbolistes que ha utilitzat el tècnic al llarg del seu mandat dividit en dues etapes. «M’ha quedat una llista macanuda», va assegurar Luis Enrique, que poc després, volia compartir el seu entusiasme i el seu optimisme davant l’esdeveniment: «No hi ha seleccionador millor que jo en la història del futbol. Jo m’ho crec, encara que no sigui veritat».

El tècnic va admetre que només va mantenir un dubte fins a última hora, i era incloure o no Ansu Fati, un futbolista «de nivell inqüestionable» però que no s’ha consolidat encara com a titular fix al Barça. «Ha influït la il·lusió que tenim a recuperar la seva millor versió», va dir, al·ludint al llarg procés que segueix el davanter per recuperar el seu millor estat físic després de dues campanyes en què va encadenar la llarga lesió de menisc i una altra de muscular.

Ansu Fati resumeix el perfil de la selecció triada per Luis Enrique: un grup jove (la mitjana d’edat és de 25 anys, amb vuit menors de 22 anys i set amb 30 anys o més), ple de debutants (20 jugadors no van participar al Mundial de Rússia) i de marcat color blaugrana. El Barça torna a ser la base de la selecció. Compte amb set representants (Eric, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ansu i Ferran), seguit per l’Atlètic amb tres (Koke, Llorente i Morata). Sis equips més, entre ells el Reial Madrid, només en tenen dos.

Gavi serà l’internacional espanyol més jove de la història per participar en un Mundial. Cinc dels set més joves de l’equip, precisament, són del Barça, igual que els dos més veterans.

«No em fixo en l’equip de cadascú ni en l’edat, només em baso en els criteris que m’importen per desenvolupar la nostra idea de joc», va afirmar Luis Enrique, que només va rebutjar parlar dels absents, que és el que més morbo dona». Només va fer la concessió de recordar-se de Mikel Oyarzabal, que encara no ha reaparegut amb la Reial Societat del trencament de lligaments encreuats al genoll. Gerard Moreno tampoc no s’ha recuperat a temps per afrontar un torneig que comença en dues setmanes.

Espanya jugarà davant de Costa Rica el dijous 23 de novembre, contra Alemanya el diumenge 27 de novembre i tancarà la fase de grups amb el Japó el dijous 1 de desembre. Dimecres que ve hi haurà un amistós a Amman davant de Jordània com a únic assaig.